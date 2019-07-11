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  • 12.07.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:39

4/D'li kadrolu taşeron işçiye var mı? 'ler kadroya geçecek mi? nedir?

'lere kadro ve kadrolu taşeron işçiye var mı? KİT'ler kadroya geçecek mi? nedir? Kamuda 4/D statüsünde çalışan işçilerin gözü kulağı nde. TİS'ten gelen haberleri yakından takip eden taşeron işçiler görüşmelere dahil olmayı istiyorlar. Bunun yanında TİS görüşmelerinde ayrıca taşeron işçilerde gündeme geldi. Türk-İş heyeti tarafından öncelikli konulardan birisi KİT işçileri. İşçi sendikası bu işçilerin de kadroya alınmasını talep edecek. Bunun yanında kadroya alınan taşeron işçiler içinde zam, mali ve özlük hakların iyileştirilmesi için bu talepler arasında olacak.

KİT'lere kadro ve kadrolu taşeron işçiye zam var mı?

KİT'ler kadroya geçmek için gün sayıyor. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak. Zam olayına gelirsek ise Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı yapıldı. Hükümet 3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Türk İş Sendikası taşeron işçi olarak ekibe alınan 4/D işçileri adına bazı taleplerde bulunuyor. Peki KİT'lere kadro ve kadrolu taşeron işçiye zam var mı? KİT'ler ekibe geçecek mi? KİT kadro şartları nedir?

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