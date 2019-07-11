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  • 12.07.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:40

12 Temmuz banka banka konut kredisi oranları listesi! En uygun krediyi hangi banka veriyor?

En uygun krediyi hangi banka veriyor? 12 Temmuz banka banka konut kredisi oranları listesi! TÜİK tarafından dün açıklanan rakamları sonrası, yıllık bazda düşen enflasyon konut kredilerini de geriletti. Geçtiğimiz ay bankalar tarafından duyurulan enflasyona endeksli konut kredilerinin faiz oranları da düşen enflasyonla birlikte geri çekilmiş oldu. Geçtiğimiz ay ilk olarak 'nın devreye soktuğu ve diğer özel ve kamu bankalarının da katıldığı enflasyona endeksli konut kredisi, enflasyondaki düşüşle birlikte 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75'ten 1.50'ye gerilmiş oldu. Sabit faizli konut kredilerinde şuan oran en düşük 1.65 civarında.

Konut kredisi faizleri düştü! Binlerce lira cepte kalacak

Ev almak için hayaller kuran milyonlarca vatandaş için güzel haberler bankalardan geldi. Konut kredisi faiz oranları düşürüldü. İlk olarak Ziraat Bankası tarafından başlatılan faiz indirimleri diğer bankalarında devreye girmesiyle genişleyerek sürüyor. Kredi faiz oranları bu bağlamda 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75'ten 1.50'ye gerilmiş oldu. Bugün ise oranlar 1.65 seviyelerinde devam ediyor. Enflasyondaki düşüsün sürmesi halinde, 10 yıl sonra şu demek oluyor ki 120 aylık Enflasyon endeksli konut kredisi kullananlar 100 bin TL'de 30-35 bin TL'ye varan avantaj sağlayabilecek. Peki en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte 12 Temmuz banka banka kredi paketleri 2019 konut kredisi faiz oranları sıralaması

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