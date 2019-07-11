Ev almak için hayaller kuran milyonlarca vatandaş için güzel haberler bankalardan geldi. Konut kredisi faiz oranları düşürüldü. İlk olarak Ziraat Bankası tarafından başlatılan faiz indirimleri diğer bankalarında devreye girmesiyle genişleyerek sürüyor. Kredi faiz oranları bu bağlamda 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75'ten 1.50'ye gerilmiş oldu. Bugün ise oranlar 1.65 seviyelerinde devam ediyor. Enflasyondaki düşüsün sürmesi halinde, 10 yıl sonra şu demek oluyor ki 120 aylık Enflasyon endeksli konut kredisi kullananlar 100 bin TL'de 30-35 bin TL'ye varan avantaj sağlayabilecek. Peki en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte 12 Temmuz banka banka kredi paketleri 2019 konut kredisi faiz oranları sıralaması