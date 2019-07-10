Kiracılara bankalardan büyük bir müjde geldi. Bu bağlamda ev almak isteyenler için faiz oranları düşürüldü. Biz de bankaların güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Ziraat Bankası VakıfBank ile Halkbank taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranları 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirtilmişti." Ziraat Bankası ve Vakıfbank ev almak isteyenlere cazip konut kredileri sunuyor. Ev almak isteyen vatandaşlar Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'yle aylık TÜFE+0.19 faizle ev alabilecek. Ziraat Bankası'nın bu kredisiyle enflasyon düştükçe taksitler azalacak. İşte 10 Temmuz konut kredisi başvuru belgeleri ve faiz oranları!