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  • 11.07.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 09:09

, , ! 11 Temmuz konut kredisi oranları son durum!

11 Temmuz konut kredisi oranları son durum! , , ! Ziraat Bankası: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir." Konut kredisinde geçen hafta 5 banka; Akbank, Garanti BBVA, İNG, HSBC, ŞekerBank ve kampanyalı konut kredisi için ICBC Bank faiz indirimi uyguladı. DenizBank ise kampanyalı nı arttırdı.

Kiracılara bankalardan büyük bir müjde geldi. Bu bağlamda ev almak isteyenler için faiz oranları düşürüldü. Biz de bankaların güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Ziraat Bankası VakıfBank ile Halkbank taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranları 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirtilmişti." Ziraat Bankası ve Vakıfbank ev almak isteyenlere cazip konut kredileri sunuyor. Ev almak isteyen vatandaşlar Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'yle aylık TÜFE+0.19 faizle ev alabilecek. Ziraat Bankası'nın bu kredisiyle enflasyon düştükçe taksitler azalacak. İşte 10 Temmuz konut kredisi başvuru belgeleri ve faiz oranları!

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