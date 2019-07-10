Emekli ve memurlara Temmuz ayı zam oranı geçen hafta açıklanmıştı. Şimdi emekli ve memurlar zamlı maaşların ne süre yatacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar.. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne vakit ödeme alacağını haberimizde belirttik. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir. İşte 2019 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri