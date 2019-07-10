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  • 10.07.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 10:14

ve Bağ-Kur emekli maaşı 5,7,9,1,3,8 olanlar! Memur emekli lı maaş ödeme tarihi

Emekli ve memurlara Temmuz ayı oranı geçen hafta açıklanmıştı. Şimdi emekli ve memurlar zamlı maaşların ne süre yatacağını merak ediyor. ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar.. Emekli maaşı ödemesi 5,7,9,1,3,8 olanların ne vakit ödeme alacağını haberimizde belirttik. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir. İşte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri

SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatar? 2019 Temmuz emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar. Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekliler belirli tarihlerde maaşlarını alıyorlar. Bu tarihler tahsis numarasına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar. Zam farkını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesabında görecek.

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HaberlerEkonomi Haberleri2019 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar! Memur emekli zamlı maaş ödeme tarihi
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