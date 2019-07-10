SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatar? 2019 Temmuz emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar. Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekliler belirli tarihlerde maaşlarını alıyorlar. Bu tarihler tahsis numarasına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar. Zam farkını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesabında görecek.