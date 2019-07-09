8 veri merkezi kurarak 'Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı' stratejisini güçlendiren Turkcell'in, veri merkezlerine toplam yatırımı 2020 sonunda 2 milyar lirayı bulacak. Turkcell, yeni grup şirketi Dijital İş Servisleri ile bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zeka çözümleri de dahil olmak üzere dijital sektörel çözümler sunuyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Siber güvenlik konusunda hem sistem hem de insan kaynakları yatırımı yapıyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 09.07.2019
- Gazete
Turkcell'den veri merkezlerine 2 milyar TL
- İşte Türkiye'nin 2023 hedefi! Erdoğan onayladı
- Altın fiyatları ne kadar?
- Kamuda binlerce kişiye iş müjdesi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.