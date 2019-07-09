Turkcell'den veri merkezlerine 2 milyar TL

8 veri merkezi kurarak 'Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı' stratejisini güçlendiren Turkcell'in, veri merkezlerine toplam yatırımı 2020 sonunda 2 milyar lirayı bulacak. Turkcell, yeni grup şirketi Dijital İş Servisleri ile bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zeka çözümleri de dahil olmak üzere dijital sektörel çözümler sunuyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Siber güvenlik konusunda hem sistem hem de insan kaynakları yatırımı yapıyoruz" dedi.