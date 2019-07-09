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  • 09.07.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 18:24

kura sonuçları açıklandı mı? ?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen 50 bin konut projesinde kura sonuçlarını merak ediliyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar nın ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? İşte cevabı...

TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları açıklandı mı?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için talepler geçtiğimiz aylarda toplandı. Taleplerinin toplanmasının ardından birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. TOKİ Antalya Manavgat sosyal konut projesi için başvuruda bulunan kura sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, TOKİ Antalya Manavgat kurası ne zaman yapılacak?

TOKİ ANTALYA MANAVGAT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, Antalya Manavgat projesinde kura çekilişleri 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

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