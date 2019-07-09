Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için talepler geçtiğimiz aylarda toplandı. Taleplerinin toplanmasının ardından birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. TOKİ Antalya Manavgat sosyal konut projesi için başvuruda bulunan kura sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, TOKİ Antalya Manavgat kurası ne zaman yapılacak?

TOKİ ANTALYA MANAVGAT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, Antalya Manavgat projesinde kura çekilişleri 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

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