Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin başkanlığında Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu toplantısına, kurul üyeleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Başta KIT'ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa konuları görüşüldü. Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı bugün yapıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a teşekkür ettik" dedi.