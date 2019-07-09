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  • 10.07.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 09:09

! Kadroya geçen taşeron işçilere ve zammı var mı?

Taşeron işçi haberi: Taşeron işçilerin ve kamu işçilerin sorunları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş mı ve TİS görüşmeleri öncesi kritik görüşme yapıldı. İşte görüşmeden gelen ilk bilgiler ve beklentiler. Kadroya geçen taşeron işçilere ve zammı! Başkan Erdoğan'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia. TBMM kulislerinden edinilen bilgilere göre işçilerin TİS ve enflasyon farkı taleplerini içeren bir dosyanın Başkan Erdoğan'a iletildiği belirtildi. TBMM 'de de sık şekilde gündeme gelen konu ile ilgili bir talep dosyası hazırlandığı ve söz konusu dosyanın değerlendirilmek üzere Başkan Erdoğan'ın masasında olduğu belirtildi. 2020 Ekim Ayı'na ertelenen Toplu İş Sözleşmesi meselesi de söz konusu talep dosyası içinde

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin başkanlığında Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu toplantısına, kurul üyeleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Başta KIT'ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa konuları görüşüldü. Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı bugün yapıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a teşekkür ettik" dedi.

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