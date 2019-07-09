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  • 09.07.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 09:34

lı taban maaşları! Emekli ve memur aile zam oranı yüzde kaç?

Geçtiğimiz hafta ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirilecek. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, Esnaf Bağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil. Son toplu sözleşmeye nazaran; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuz'da ise yüzde 5 zam yapılacak. Emeklilere ve memurlara yapılacak Temmuz zamları tam olarak 'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasının ardından belirlendi. Peki enflasyon zam oranı yüzde kaç? İşte SSK emekli ve

SSK SGK Bağkur Temmuz emekli ve memur zamlı taban maaşları! Emekli ve memur enflasyon zam oranı yüzde kaç? Emekli maaşı Temmuz zammı geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Emekli maaşı ne kadar oldu? merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak açıklanması sonrası ilk altı aylık enflasyon oranı da yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirilecek. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrendiler. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

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