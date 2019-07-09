SSK SGK Bağkur Temmuz emekli ve memur zamlı taban maaşları! Emekli ve memur enflasyon zam oranı yüzde kaç? Emekli maaşı Temmuz zammı geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Emekli maaşı ne kadar oldu? merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak açıklanması sonrası ilk altı aylık enflasyon oranı da yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirilecek. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrendiler. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.