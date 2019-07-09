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  • 10.07.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 09:07

'lı 4/D'li taşeronlar Temmuz'da maaş mı ne kadar? Kadroya geçen lerin !

Kadroya geçen lerin lı maaş miktarı! 'lı 4/D'li taşeronlar Temmuz'da maaş zammı ne kadar? Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan sinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlanmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı bugün yapıldı. Hükümetin bu toplantıda, Türk-İş'in tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda artı 3 puan refah payı talebine karşı zam teklifini sunması bekleniyor.

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı bugün yapılacak. Türk-İş'in tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talebine karşı zam teklifini sunması bekleniyor. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. En önemlisi iş güvencesi olacak. 90 gün içinde kadroya geçecek taşeron işçilerin ücret ve sosyal hakları da belli oldu. Peki Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilerin zamlı maaş miktarı! KHK'lı 4/D'li taşeronlar Temmuz'da maaş zammı ne kadar?

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