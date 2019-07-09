Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı bugün yapılacak. Türk-İş'in tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talebine karşı zam teklifini sunması bekleniyor. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. En önemlisi iş güvencesi olacak. 90 gün içinde kadroya geçecek taşeron işçilerin ücret ve sosyal hakları da belli oldu. Peki Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilerin zamlı maaş miktarı! KHK'lı 4/D'li taşeronlar Temmuz'da maaş zammı ne kadar?