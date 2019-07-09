Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan evde bakım yardımı, bu ay memur maaş katsayısındaki artışla zamlandı. Halen bin 305 lira 97 kuruş seviyesinde bulunan aylık tutar, 78,62 lira artışla bin 384 lira 59 kuruşa çıktı.

İKRAMİYE ETKİLEMİYOR

Bu yardımdan yararlanmak için hane içinde kişi başı gelirin bin 219 lira 34 kuruşun altında olması gerekiyor. Son yapılan düzenleme sayesinde de bayram ikramiyeleri bu ödemelerin alınmasını engellemiyor. Gelir hesabına artık bayram ikramiyesi dahil edilmiyor.