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Evde engelli ve yaşlı bakım maaşı ne kadar oldu? İşte 2019 Temmuz mı evde bakım parası

Bu ay sosyal yardımlar da artıyor. a memur mı geldi. 500 bini aşkın kişiye verilen bu maaş, bin 384 liraya çıktı.

Evde bakıma 1.384 TL

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan evde bakım yardımı, bu ay memur maaş katsayısındaki artışla landı. Halen bin 305 lira 97 kuruş seviyesinde bulunan aylık tutar, 78,62 lira artışla bin 384 lira 59 kuruşa çıktı.

İKRAMİYE ETKİLEMİYOR
Bu yardımdan yararlanmak için hane içinde kişi başı gelirin bin 219 lira 34 kuruşun altında olması gerekiyor. Son yapılan düzenleme sayesinde de bayram ikramiyeleri bu ödemelerin alınmasını engellemiyor. Gelir hesabına artık bayram ikramiyesi dahil edilmiyor.

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