Vatandaşlara büyük müjde devletten geldi. Bu bağlamda yaşlılık 2022, evde bakım ve engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haber ile bu konulara açıklık getiriyoruz. Başkasının bakımına muhtaç kısaca yoksul veya kimsesi olmayanlara, yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vesilesiyle destek sağlanıyor. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. İşte yaşlılık, 2022, evde bakım, engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları nedir?