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  • 10.07.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 09:04

, , , , alım nedir?

, , , , alım nedir? Devletten karşılıksız 15 destek veriliyor. 2022 yaşlılık aylığı evde bakım ve doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları ​oldukça merak ediliyor. Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi Sosyal Yardımlaşma ve tarafından yoksul ailelere 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sağlanıyor. Amaç, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri. Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına yapılan ödemedir.

Vatandaşa binlerce lira karşılıksız destek! İşte şartlar

Vatandaşlara büyük müjde devletten geldi. Bu bağlamda yaşlılık 2022, evde bakım ve engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haber ile bu konulara açıklık getiriyoruz. Başkasının bakımına muhtaç kısaca yoksul veya kimsesi olmayanlara, yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vesilesiyle destek sağlanıyor. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. İşte yaşlılık, 2022, evde bakım, engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları nedir?

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