Geçtiğimiz hafta SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirilecek. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, Esnaf Bağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil. Son toplu sözleşmeye nazaran; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuz'da ise yüzde 5 zam yapılacak. Emeklilere ve memurlara yapılacak Temmuz zamları tam olarak TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlendi. Peki emekli ve memur enflasyon zam oranı yüzde kaç? İşte SSK SGK Bağkur Temmuz emekli ve memur zamlı taban maaşları