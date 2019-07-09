LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, okullarda kayıt dönemi başladı. Öğrencileri ve velileri de okul seçme telaşı sardı. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarını özel okullara kaydettirmeyi planlayan veliler için 10 maddede dikkat edilmesi gereken temel unsurları anlattı.



Muammer Yıldız

Bir eğitim kurumunu tercih nedenlerinin iyi ele alınması gerektiğini vurgulayan Yıldız, ilk kez özel okula çocuğunu gönderecek velilere tercih nedenlerine yönelik liste yapmasını önerdi. Yıldız, ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri ve cevap aranması gereken soruları şöyle sıraladı:

MEZUNLAR HAKKINDA BİLGİ ALIN

1- Özel okulun kurumsal yapısı çok temel ve belirleyicidir.

2- Okulun akademik başarısı, öğrencileri için sağladığı burslar, mezun ettiği öğrencilerin eğitim çıktısı, yerleştiği üniversitelerin çeşitliliği nedir, mezunlar sonrasında nerelerde istihdam edilmiş?

3- Eğitim personelinin niteliği, sürekliliği ve çeşitliliğine bakılmalı. Öğretmenler hakkında bilgi alınmalı.

4- Uygulanan öğretim programları iyi incelenmeli. Farklı olarak ne tür programların hayata geçirildiği, bunların içeriği, uluslararası niteliği gibi konular hakkında bilgi edinilmeli.

5- Okulun toplumdaki imajına, kültürel düzeyine dikkat edilmeli. Okulun Türk toplumunun, anayasal düzende öngörülenlere uygun bir kültürel kazanımı var mı? Bu kazanım ne oranda?

6- Okul öğrencileri hayata hazırlıyor mu?

7- Okulun fiziki donamı, altyapısı, laboratuvarları, kütüphanesi incelenmeli. Okulu adım adım gezin, teknolojik altyapısını iyi inceleyin. Güvenli ve sağlıklı mı bakın. Yemek hizmetlerini irdeleyin.

8- Bir özel okulu diğerlerinden ayıran bir başka özellik de toplum yararına yaptığı çalışmalar, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikleridir.

9- Okuldaki öğrenci rehberliği hizmetini değerlendirin.

10- Veli, okul ile yapacağı sözleşmede yer alan hükümleri teker teker okumalı. Gözükapalı imzalanan sözleşmeler mağduriyetleroluşturabilir. Veli neyi imzaladığını çok iyi bilmeli.

DERSLERİ DUAYEN SANATÇILAR VERECEK

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca İstanbul'da kurulan Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki derslere, alanlarında isim yapmış duayen sanatçılar girecek. Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, "Öğrencilerle konferanslar, uygulamalı eğitimler yapacağım" dedi. Cilt sanatçısı Melike Kazaz ise "Öğrencilerimiz, unutulmuş olan bir sahayı gün yüzüne çıkaracak" diye konuştu. Kalem işi sanatçısı Doç. Dr. Kaya Üçer de "Öğrencilerimiz, yurt içinde ve yurt dışında kişisel sergiler açabilecek" ifadesini kullandı.



Doç.Dr. Kaya Üçer