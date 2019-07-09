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yüzde 23.1 arttı

AVM , 'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.1 artarak 303 puana yükseldi. Mayıs'ta kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış giyim kategorisinde yaşandı. Giyim kategorisi metrekare verimliliği söz konusu dönemde yüzde 31.3 arttı. Bu artış ayakkabı kategorisinde yüzde 30.9, hipermarkette yüzde 22.7, teknolojide yüzde 15 ve yiyecek-içecekte yüzde 14.6 olarak gerçekleşti.

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