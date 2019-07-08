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  • 08.07.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 12:16

Yaşa takılanlara müjde! şartları nedir? Ne zaman erken emekli olurum hesaplama

te yaşa takılanlara müjde gibi bir haber 'dan geldi. Erken emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir fırsat doğdu. Bu bağlamda Çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için yetişim döneminde, iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor. Ek olarak bunlar (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılıyor. Ancak çıraklık sigortası her ne kadar SSK kapsamında olsa da, emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamının haricinde tutuluyor. Emeklilikte, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim yada kesenek ödenerek geçen son 7 senelik (2520 gün) hizmet süresi esas alınıyor. Peki şartları nedir? Ne zaman erken emekli olurum işte detaylar

Erken emekli olma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! Yaşa takılanlara müjde. Yüz binlerce kişiye erken emekliliğin yolunu açacak, tasarı Meclis'e geliyor. Kanun teklifine göre, çıraklık ve staj süreleri de emeklilik hesabına dahil edilecek. SGK SSK Bağkur emeklisi yüksek maaş alma şartları! Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesapla. Emekli olma hayali kuran çalışanların, bir beklentisi de yüksek maaş alabilmek. Maaşı artırmak mümkün. Brüt ücret, ikinci sigortalılık, tavandan prim, SSK şartı... Çalışanların en çok merak ettiği konuşların başında yüksek emekli maaşı nasıl alırım sorusuna yanıt bulmak oluyor. Bu anlamda Bu bağlamda yüksek emekli maaşı almanın şartları ve yollarını derledik. öncelikle emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin.

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