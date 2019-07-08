Erken emeklilikte yaşa takılanlara müjde gibi bir haber SGK'dan geldi. Erken emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir fırsat doğdu. Bu bağlamda

Çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için yetişim döneminde, iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor. Ek olarak bunlar SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılıyor. Ancak çıraklık sigortası her ne kadar SSK kapsamında olsa da, emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamının haricinde tutuluyor. Emeklilikte, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim yada kesenek ödenerek geçen son 7 senelik (2520 gün) hizmet süresi esas alınıyor. Peki erken emekli olma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum işte detaylar