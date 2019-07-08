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'd a günübirlik tatil fırsatı

Havaların ısınması ile tatile çıkamayan lular kendini denize attı. 3 tarafı denizlerle çevrili mega kentte her keseye göre plaj bulunuyor. Plaj giriş ücretleri 5 ile 80 lira arasında değişiyor.

Günübirlik tatil fırsatı
Yaz sezonu ile birlikte tatilciler Ege ve sahillerini doldurdu. Vatandaşlar sahil beldelerinde yoğunluğa neden olurken, kimileri de tatile çıkamadı. 'nin en kalabalık nüfuslu şehri 'da kalanlar 3 tarafı denizlerle çevrili mega kentte plaj arayışına girdi. Hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar, Şile'den Silivri'ye, Güzelce'den Kilyos'a İstanbul'un pek çok semtindeki plajlara yöneldi. Günübirlik gidip gelinebilecek mesafedeki plajlar, ücretleri ile de farklılık gösterdi. Kimi plajların ücretleri hafta içi ve hata sonu değişirken, kimisi de giriş ücreti almıyor ancak şezlong ve şemsiye ücreti talep ediyor. İşte İstanbul'daki bazı plajlar ve ücretleri:

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