Evde bakım maaşı alanlara yeni Temmuz zammı zam var mı? 8 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama. Temmuz ayı ile birlikte evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakan vatandaşlar evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını arıyor. Temmuz ayında evde bakım maaşlarının ayın ilk haftasından itibaren yatması bekleniyor. Evde bakım maaşı bin 315 lira olarak ödeniyor. Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.