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  • 08.07.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 16:37

alanlara yeni Temmuz mı zam var mı? 8 Temmuz sorgulama

2019 yılında evde bakım maaşlarına da yapıldı ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan v tarafından ödenen evde bakım maaşları Temmuz ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Bu bağlamda yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. İşte 8 Temmuz sorgulama sayfası ve tüm detaylar

Evde bakım maaşı alanlara yeni Temmuz zammı zam var mı? 8 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama. Temmuz ayı ile birlikte evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakan vatandaşlar evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını arıyor. Temmuz ayında evde bakım maaşlarının ayın ilk haftasından itibaren yatması bekleniyor. Evde bakım maaşı bin 315 lira olarak ödeniyor. Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

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