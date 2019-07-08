Milyonlarca emekli zamlarını aldı şimdi gözlerini bankaların verdiği promosyonlara çevirdi. Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere, maaşa nazaran 300 TL, 375 TL ve 400 TL'lik promosyon veren bankalar, extra kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor. 3 senelik dönem kapsamında maaşa göre 300, 375 ve 400 lira promosyon alabilen emekliler, gerçekleşen kampanyalar neticesinde bin liraya kadar gelir sağlayabiliyor. Bankalar da kendilerine emekli alan kişi kazandıranlara 100 ile 125 lira arasında bir ödeme gerçekleştiriyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Peki emekli promosyon ikramiyesi kaç para? SSK SGK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı hangi banka ne kadar veriyor?