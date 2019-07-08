30 bin atama geliyor Bakan Koca, 12 bin sağlık personeli için Ağustos’ta ilana çıkılacağını belirterek, ekledi: 17 bin 689 personeli de Eylül-Ekim’de ÖSYM’nin takvimine göre planlamış olacağız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 30 bin sağlık personeli müjdesinin detaylarını açıkladı. 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirten Koca, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlığımızı yaptık, kılavuz hazırlığımız bitti. ÖSYM'ye gönderdik" dedi. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bütün çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü: "12 bin personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlamış olacağız. Personel KPSS ile alınacak."