Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından 65 yaş aylığı veriliyor. Yüz binlerce vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önceleri üç ayda bir yatırılan bu maaş Eylül 2018 itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen tutar da 31 Haziran'a kadar 601 liraydı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz itibarıyla enflasyondaki artışa göre 0.13056'dan 0.138459'a çıktı. Yani yüzde 6.05 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 liradan 637 liraya çıkacak. Peki 65 yaş 2022 ve engelli aylığı Temmuz zammı ne kadar oldu? 2019 3 aylık 65 yaş aylığı kaç para, ne zaman ödenecek?