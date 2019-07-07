8 Temmuz KYK borcu affı geldi mi? Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanları çok yakından ilgilendiren son dakika haberleri geldi. KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ye teklif sunuldu. Bu yaşanan flaş gelişmenin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanlar için Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM'ye kanun teklifi sundu. Kanun teklifi, KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi ile alakalı olarak sunuldu. Peki, KYK borç erteleme olacak mı? KYK borçlarına af gelecek mi? KYK borçları silinecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...