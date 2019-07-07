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  • 08.07.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:03

çavuş alımı ve 2019 Jandarma başvuru şartları nedir?

2019 Jandarma ve ve çavuş alımı başvuru şartları nedir? İşte tarih... (MSB) bünyesinde yer alan komutanlıklara her yıl personel ihtiyacına göre alımlar yapılıyor. 'nde görev yapmak isteyen vatandaşlar ise personel alımlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. ve Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları bu nedenle merakla araştırılıyor. Peki, KKK JGK uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Bu arada Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az lise mezunu Subay alımına gidiyor. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının detayları belli oldu.

En az lise mezunu subay, uzman onbaşı ve çavuş alınacak!

On binlerce kişi subay ve uzman erbaş olmak için internette yayınlanan ilanları takip ediyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanacak ilanları büyük bir merakla takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) da en az lise mezunu Subay alımı yapacak. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının şartları ve detayları açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet üzeriden kolaylıkla erişebilirsiniz. Peki, JGK subay, uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte uzman erbaş alım sürecine ilişkin detaylar....

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