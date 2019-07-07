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Havadan 43 milyon Euro

Kapadokya’daki sıcak hava balon turuna yılın ilk altı ayında 232 bin 109 kişi katıldı. Kişi başı ücreti 170 ile 200 euro arasında değişen turlardan yaklaşık 43 milyon euro gelir elde edildi.

Havadan 43 milyon Euro
1985'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'ya gelen ler, bu güzellikleri sıcak hava balon turuna katılarak gökyüzünden izleme imkanı buluyor. Düzenlenen turlara, bu yıl ocak ayında 11 bin 210, şubatta 27 bin 135, martta 30 bin 972, nisanda 41 bin 171, mayısta 53 bin 365, haziranda ise 68 bin 256 turist katıldı. Balonların havada bir saat kaldığı turlara kişi başı katılım bedeli 170 ile 200 euro arasında değişiyor. Ekonomiye yıllık katkısı 2018'de ise yaklaşık 70 milyon euro olan balon turlarından bu yılın ilk 6 aylık diliminde yaklaşık 43 milyon euro gelir elde edildi.

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