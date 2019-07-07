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  • 07.07.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 09:51

! kurları Dolar kuru kaç para oldu? İşte güncel

Dolar ve kuru vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve en önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. ... G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL üç ayın en düşük seviyelerinden beklentilerden iyi gelen tarımdışı istihdam verisiyle sınırlı yükseldi. Avrupa borsaları günü, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle düşüşle kapattı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Temmuz güncel ... Dolar/TL, düşük gelen enflasyonun etkileriyle dün de aşağı yönlü seyrini sürdür ve nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altında kapandı.

Dolar son dakika! 7 Temmuz Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? İşte güncel döviz kurları. Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dolar/TL 4 Mayıs'ta 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.5850'ye geriledikten sonra haftanın son işlem gününe 5.60'lı seviyelerde başladı. Tarımdışı istihdam verisinin de etkisiyle kur 5.64'lü seviyelere yükseldi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 7 Temmuz güncel döviz kurları... Dolar/TL, düşük gelen enflasyonun etkileriyle dün de aşağı yönlü seyrini sürdür ve nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altında kapandı. 4 Temmuz nedeniyle kapalı olan ABD piyasalarının bugün açılmasıyla 7 Temmuz günü kur yukarı yönlü ve 5.61 üzerinde seyrediyor. 1 hafta içerisinde beklenen S-400 teslimatları ve ABD ile ilişkilerin yanı sıra TCMB'nin PPK toplantısı piyasaların odağında.

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