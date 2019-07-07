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  • 08.07.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:00

8 Temmuz son dakika , ? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu?

8 altın bugün kaç para oldu? son dakika , ? Altın ve altın fiyatları vatandaşlar için her zaman önemli olmuştur. Türkiye'de yastık altı olarak tabir edilen birikim şeklinde altın ilk sırada gelmektedir. Bu bağlamda altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar merak içinde bu soruyu soruyor. Altın fiyatları son dakika... Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun başlamasıyla birlikte takı olarak tercih edilen altın yoğun ilgi görmüştü. Yatay seyir izleyen altın düşüş trendini sürdürüyor. Peki, bugün gramı, , ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Temmuz canlı altın fiyatları...

Haftanın ilk gününde artışa geçen altın fiyatları 252,20 liradan 258,8 lira seviyesine tırmandı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz altın fiyatları... Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Temmuz canlı altın fiyatları...

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