Haftanın ilk gününde artışa geçen altın fiyatları 252,20 liradan 258,8 lira seviyesine tırmandı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz altın fiyatları... Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Temmuz canlı altın fiyatları...