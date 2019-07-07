Dolar ve döviz kuru vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro en önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Dolar son dakika... G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL üç ayın en düşük seviyelerinden beklentilerden iyi gelen ABD tarımdışı istihdam verisiyle sınırlı yükseldi. Avrupa borsaları günü, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle düşüşle kapattı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Temmuz güncel döviz kurları... Dolar/TL, düşük gelen enflasyonun etkileriyle dün de aşağı yönlü seyrini sürdür ve nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altında kapandı.