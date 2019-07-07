Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.07.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 08:55

8 Temmuz ! Dolar/TL kurları Dolar kuru kaç para oldu? İşte güncel

! 8 Temmuz Dolar/TL kurları Dolar kuru kaç para oldu? İşte güncel . Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 8 Temmuz güncel döviz kurları... Dolar/TL saat 08.17 itibarıyla 5.7418/5.7437’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Dolar/TL, düşük gelen enflasyonun etkileriyle dün de aşağı yönlü seyrini sürdür ve nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altında kapandı. 4 Temmuz nedeniyle kapalı olan piyasalarının bugün açılmasıyla 8 Temmuz günü kur yukarı yönlü ve 5.61 üzerinde seyrediyor.

Dolar ve döviz kuru vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro en önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Dolar son dakika... G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL üç ayın en düşük seviyelerinden beklentilerden iyi gelen ABD tarımdışı istihdam verisiyle sınırlı yükseldi. Avrupa borsaları günü, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle düşüşle kapattı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Temmuz güncel döviz kurları... Dolar/TL, düşük gelen enflasyonun etkileriyle dün de aşağı yönlü seyrini sürdür ve nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altında kapandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri8 Temmuz Dolar son dakika! Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? İşte güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri