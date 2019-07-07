7 Temmuz KYK borçları silindi mi? KYK borçları son dakika! KYK borcu affı geldi mi? İşte son durum nedir? KYK borçları silinecek mi, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KYK'ya borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifinin sunulmasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım atılmış değil. KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ile ilgili yapılan kanun teklifinin ardından 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. KYK'ya borcu olanlar gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Peki, KYK borç erteleme olacak mı? KYK borçlarına af glecek mi? KYK borçları silinecek mi? İşte detaylar...