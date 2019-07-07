7 Temmuz Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Altın ve altın fiyatları vatandaşlar için her zaman önemli olmuştur. Türkiye'de yastık altı olarak tabir edilen birikim şeklinde altın ilk sırada gelmektedir. Bu bağlamda altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar merak içinde bu soruyu soruyor. Altın fiyatları son dakika... Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun başlamasıyla birlikte takı olarak tercih edilen altın yoğun ilgi görümüştü. Yatay seyir izleyen altın düşüş trendini sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Temmuz canlı altın fiyatları...