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  • 07.07.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 09:52

7 Temmuz son dakika , ? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu?

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 255 bin liraya yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,20 liradan işlem görmüştü. Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Peki, bugün gramı, , çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Temmuz canlı altın fiyatları...

7 Temmuz Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Altın ve altın fiyatları vatandaşlar için her zaman önemli olmuştur. Türkiye'de yastık altı olarak tabir edilen birikim şeklinde altın ilk sırada gelmektedir. Bu bağlamda altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar merak içinde bu soruyu soruyor. Altın fiyatları son dakika... Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun başlamasıyla birlikte takı olarak tercih edilen altın yoğun ilgi görümüştü. Yatay seyir izleyen altın düşüş trendini sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Temmuz canlı altın fiyatları...

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