2019 Jandarma en az lise mezunu subay ve KKK JGK uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuru şartları nedir? İşte tarih... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yer alan komutanlıklara her yıl personel ihtiyacına göre alımlar yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyen vatandaşlar ise personel alımlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları bu nedenle merakla araştırılıyor. Peki, KKK JGK uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Bu arada Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az lise mezunu Subay alımına gidiyor. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının detayları belli oldu.