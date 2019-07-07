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  • 07.07.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 10:08

2019 Jandarma ve ve çavuş alımı başvuru şartları nedir? İşte tarih...

On binlerce kişi subay ve uzman erbaş olmak için internette yayınlanan ilanları takip ediyor. Bu bağlamda (MSB) tarafından yayınlanacak ilanları büyük bir merakla takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve uzman erbaş alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) da alımı yapacak. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının şartları ve detayları açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 'ne e-Devlet üzeriden kolaylıkla erişebilirsiniz. Peki, JGK subay, uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte uzman erbaş alım sürecine ilişkin detaylar....

En az lise mezunu subay, uzman onbaşı ve çavuş alınacak!

2019 Jandarma en az lise mezunu subay ve KKK JGK uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuru şartları nedir? İşte tarih... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yer alan komutanlıklara her yıl personel ihtiyacına göre alımlar yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyen vatandaşlar ise personel alımlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları bu nedenle merakla araştırılıyor. Peki, KKK JGK uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Bu arada Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az lise mezunu Subay alımına gidiyor. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının detayları belli oldu.

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