Milyonlarca SSK'lının sigortası niteliğindeki kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 6 bin 17 liradan 6 bin 379 liraya çıktı. Kıdem tazminatı her 1 yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak tazminatın bir tavanı bulunuyor. Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Bu da memur maaşlarına endeksli. Bu ay memur maaşı zamlandığı için tavan da yükseldi. Tazminat tavanı 6 bin 17 lira 60 kuruştan 6 bin 379 lira 86 kuruşa çıktı. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 362,26 lira oldu. Bu tutar Ocak'ta yine artacak.
- Ekonomi
- 06.07.2019
- Gazete
Tazminata zam
Milyonlarca SSK'lının sigortası niteliğindeki kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 6 bin 17 liradan 6 bin 379 liraya çıktı. Kıdem tazminatı her 1 yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak tazminatın bir tavanı bulunuyor.
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