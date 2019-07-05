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  • 07.07.2019 13:24
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 13:24

Türk-İş teklifi seyyanen oranı son dakika ne kadar? İşte

Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere farkı ödemesi yapılacağı açıklandı. lere seyyanen oranı Türk-İş teklifi oldukça merak ediliyor. ni kamuda çalışan yüz binlerce işçi bekliyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay bir araya geldi. Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti.

Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu oldukça merak edilmişti. KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı zam oranının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili bir araya gelmişti. Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti. Peki 4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı Türk-İş toplu sözleşme teklifi son dakika ne kadar? İşte işçi brüt maaş zammı.

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