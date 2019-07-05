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  • 05.07.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 19:13

2. sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon için heyecan sürüyor!

ATV ekranlarında kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi 31 Mayıs tarihinde yayınlanan sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda etmişti. Dizinin ilk sezon bölümleri her cuma ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı. İzleyiciler bu nedenle şimdi başlıyor sorusuna yanıt arıyor.

Hercai 2. sezon ne zaman başlıyor?

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'nin yeni sezonu izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Cuma günü reyting sonuçlarını alt üst dizinin yeni sezonunun başlama tarihi merak konusu oldu. Peki, Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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