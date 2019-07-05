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Benzinde dolar indirimi
ULUSLARARASI piyasalarda Brent petrolün fiyatındaki gerileme in ton fiyatını 642 dan 633 dolara kadar düşürdü. Dolar kuru da gevşedi. Bu gelişmeler benzinde ibreyi indirime çevirdi. Benzinin litre fiyatına dün gece yarısı 11 kuruş indirim yapıldı.

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