Benzinde dolar indirimi

ULUSLARARASI piyasalarda Brent petrolün fiyatındaki gerileme benzinin ton fiyatını 642 dolardan 633 dolara kadar düşürdü. Dolar kuru da gevşedi. Bu gelişmeler benzinde ibreyi indirime çevirdi. Benzinin litre fiyatına dün gece yarısı 11 kuruş indirim yapıldı.
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