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Tüketici dernekleri, ların mobil bankacılık ekranlarının da taklit edildiğini söyledi.

Banka logolu vurgun!
TÜKETICI Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Son zamanlarda Twitter, Instagram, Facebook gibi mecralarda sahte ilanlarıyla tüketiciler tuzağa düşürülüyor, hesapları boşaltılıp adlarına kredi bile çekiliyor" dedi. Ağaoğlu, şu uyarıyı yaptı: "Banka hesap kesintileri, kart aidatı iadesi, puan kazanmak, kredi almak, çekilişe katılmak için tıklayın' şeklinde ifadeler yer alan reklamlara aldanmasın. Tüketici, sosyal medya sitesinin ihmali, dikkatsizliği ya da özensizliği varsa, bu kuruluştan zararını talep edebilir."

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