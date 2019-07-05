TÜKETICI Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Son zamanlarda Twitter, Instagram, Facebook gibi mecralarda sahte banka ilanlarıyla tüketiciler tuzağa düşürülüyor, hesapları boşaltılıp adlarına kredi bile çekiliyor" dedi. Ağaoğlu, şu uyarıyı yaptı: "Banka hesap kesintileri, kart aidatı iadesi, puan kazanmak, kredi almak, çekilişe katılmak için tıklayın' şeklinde ifadeler yer alan reklamlara aldanmasın. Tüketici, sosyal medya sitesinin ihmali, dikkatsizliği ya da özensizliği varsa, bu kuruluştan zararını talep edebilir."
- Ekonomi
- 05.07.2019
- Gazete
Banka logolu vurgun!
Tüketici dernekleri, bankaların mobil bankacılık ekranlarının da taklit edildiğini söyledi.
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