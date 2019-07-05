Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağı açıklandı. 4/D'li taşeron işçilere seyyanen zam oranı Türk-İş toplu sözleşme teklifi oldukça merak ediliyor. Toplu İş Sözleşmelerini kamuda çalışan yüz binlerce işçi bekliyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay bir araya geldi. Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti.