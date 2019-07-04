Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli tahvil ihracı kapsamında 2.25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildi. Bakanlık'ın açıklamasına göre, tahvile 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 39'u İngiltere, yüzde 27'si ABD, yüzde 18'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 12'si Türkiye ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Kupon oranı yüzde 6.35 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6.45 oldu.
- Ekonomi
- 04.07.2019
- Gazete
Tahvil ihracına 3 kat talep
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