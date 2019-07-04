SSK Bağkur emeklisi çift maaş alma koşulları nedir? Memur emeklisi çifte maaş alabilir mi? Dul ve yetim kadınların çift maaş alma şartı ölen kişinin SGK'tan emekli olma statüsüne göre alacağı maaş sayısında değişikliğe gidildi.Çift maaş alma sistemi değişti. Bazı şartları yerine getirdiğiniz taktirde özellikle kadın emeklilere çifte maaş imkanı tanınıyor. Peki Kimler çift emekli maaşı alabilir? Kimler SGK'dan çift maaş alabilir? Çift emekli maaşı almanın şartları neler? Kime ne kadar ödeme yapılabiliyor? İşte emekli maaşlarına ilişkin haberlerin detayları…