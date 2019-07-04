Emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması, yeni emeklileri de kapsayacak. 2019 SGK SSK emekli intibak yasası çıktı mı? Emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'e geldi mi? Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.