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  • 04.07.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 12:28

'lere kadro ve kadrolu taşeron işçiye var mı? ? nedir?

Kamu işçileri için toplu görüşme süreci başladı. Hükümet yetkilileri ile işçi tarafı arasında geçecek görüşmeler ondan sonra kamuda çalışan kadrolu işçilerin hakları netlik kazanacak. Kamu işçilerine talep edilen oranları, toplumsal haklar, mali yardımlar ve öteki taleplerin yanı sıra masada taşeron konusu da bulunuyor. Türk İş Sendikası taşeron işçi olarak ekibe alınan 4/D işçileri adına bazı taleplerde bulunuyor. Taşerona kadro yolu 696 sayılı KHK ile açıldı. Sadece 'lerde çalışan taşeron işçiler ekibe alınmadı. KİT, kısaca Kamu İktisadi girişimü olarak adlandırılabilir. Peki KİT'lere kadro ve ? KİT'ler ekibe geçecek mi? nedir?

KİT'lere kadro ve kadrolu taşeron işçiye zam var mı? KİT'ler kadroya geçecek mi? KİT kadro şartları nedir? Kamuda 4/D statüsünde çalışan işçilerin gözü kulağı Toplu İş Sözleşmesinde. TİS'ten gelen haberleri yakından takip eden taşeron işçiler görüşmelere dahil olmayı istiyorlar. Bunun yanında TİS görüşmelerinde ayrıca taşeron işçilerde gündeme geldi. Türk-İş heyeti tarafından öncelikli konulardan birisi KİT işçileri. İşçi sendikası bu işçilerin de kadroya alınmasını talep edecek. Bunun yanında kadroya alınan taşeron işçiler içinde zam, mali ve özlük hakların iyileştirilmesi için bu talepler arasında olacak.

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