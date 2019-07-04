KİT'lere kadro ve kadrolu taşeron işçiye zam var mı? KİT'ler kadroya geçecek mi? KİT kadro şartları nedir? Kamuda 4/D statüsünde çalışan işçilerin gözü kulağı Toplu İş Sözleşmesinde. TİS'ten gelen haberleri yakından takip eden taşeron işçiler görüşmelere dahil olmayı istiyorlar. Bunun yanında TİS görüşmelerinde ayrıca taşeron işçilerde gündeme geldi. Türk-İş heyeti tarafından öncelikli konulardan birisi KİT işçileri. İşçi sendikası bu işçilerin de kadroya alınmasını talep edecek. Bunun yanında kadroya alınan taşeron işçiler içinde zam, mali ve özlük hakların iyileştirilmesi için bu talepler arasında olacak.