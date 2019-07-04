Kamu işçileri için toplu görüşme süreci başladı. Hükümet yetkilileri ile işçi tarafı arasında geçecek görüşmeler ondan sonra kamuda çalışan kadrolu işçilerin hakları netlik kazanacak. Kamu işçilerine talep edilen zam oranları, toplumsal haklar, mali yardımlar ve öteki taleplerin yanı sıra masada taşeron konusu da bulunuyor. Türk İş Sendikası taşeron işçi olarak ekibe alınan 4/D işçileri adına bazı taleplerde bulunuyor. Taşerona kadro yolu 696 sayılı KHK ile açıldı. Sadece KİT'lerde çalışan taşeron işçiler ekibe alınmadı. KİT, kısaca Kamu İktisadi girişimü olarak adlandırılabilir. Peki KİT'lere kadro ve kadrolu taşeron işçiye zam var mı? KİT'ler ekibe geçecek mi? KİT kadro şartları nedir?