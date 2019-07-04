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  • 04.07.2019 19:50
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 19:51

'de son durum ne? EYT yasası Meclis'e gelecek mi? İşte gelişmeleri

Prim gününü doldurup, yaş gününü doldurmak için bekleyen vatandaşlar emeklilik yasasında yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. konusu vatandaşların yoğunluklar araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası Meclis'e gelecek mi? İşte erken emeklilik yasası hakkında merak edilenler...

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar EYT hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT hakkındaki son gelişmeler birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte EYT hakkındaki son gelişmeler....

EYT'DE SON DURUM NE?

Milyonların gözü kulağı Meclis'te. Vatandaşlar Meclis'ten gelecek haberleri merak ediyor. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

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