Emekli ve memur zammı son dakika kalem kalem yeni maaşlar! SGK Bağkur enflasyon farkı zammı toplu sözleşme. Milyonlarca memur ve emekli ile dul ve yetimlerine temmuz itibarıyla verilecek zam dün belli oldu. Memur ve emeklisi enflasyon farkıyla yüzde 6.01, SSK ve Bağkur emeklisi ise son 6 aylık enflasyona göre yüzde 5.01 zam alacak. İşte merak edilen detaylar... Bu artışların maaşlara yansıması sonucunda en düşük memur emekli maaşı 2378 liradan 2522 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının taban maaşı 1888 liradan 1983 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1596 liradan 1676 liraya çıkacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı da 3724 lira olacak.