Bayi payına ayar

EPDK, akaryakıt dağıtıcıları ile istasyonlar arasında kâr tartışmalarına neden olan promosyon ve marjlar hakkında çalışma başlattı. Dolaylı olarak akaryakıt fiyatlarında indirime de yol açabilecek olan düzenleme kapsamında dağıtım şirketleri ile bayi paylarında düzenleme yapılacak.



BARIŞ ŞİMŞEK