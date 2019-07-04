Araba ve konut alacaklara güzel haberler geldi. Vatandaşlar konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını merak ediyorlar. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası faiz oranlarındaki son durumu haberimizde sizler için derledik. Konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2.1 seviyesindeyken, hali hazırda en uygun aylık faiz oranını yüzde 1.55 ile iki kamu bankası veriyor. Özel bankalarda faiz oranları yüzde 2.45 seviyesine kadar çıkıyor. Peki 5 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti ne kadar? Banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?