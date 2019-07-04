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  • 05.07.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:00

güncel konut taşıt kredisi oranı ne oldu? 5 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti ne kadar?

Merkez sı'nın repo ihaleleri son bulduktan sonra bir gün içinde 7 banka konut kredi lerini arttırma kararı aldı. Son artışlarla konut kredisi faiz ortalaması yüzde 2.1'e yükseldi. , VakıfBank, ,, , Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Peki 5 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti? Bütçenize uygun kredi kampanyalarından yararlansanız ve hesaplamalar yapsanız dahi ödemeleri her zaman yapamayabilirsiniz.

Araba ve konut alacaklara güzel haberler geldi. Vatandaşlar konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını merak ediyorlar. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası faiz oranlarındaki son durumu haberimizde sizler için derledik. Konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2.1 seviyesindeyken, hali hazırda en uygun aylık faiz oranını yüzde 1.55 ile iki kamu bankası veriyor. Özel bankalarda faiz oranları yüzde 2.45 seviyesine kadar çıkıyor. Peki 5 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti ne kadar? Banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?

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