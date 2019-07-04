Emeklilerin intibak hayali gerçek olacak mı? Temmuz ayı itibari ile maaşlarına zam alan emekliler şimdi gözlerini intibak yasasına çevirdiler. Bu bağlamda emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması, yeni emeklileri de kapsayacak. SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarındaki' eşitsizlik giderilecek. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En fazla aylık bağlanma oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. Peki SGK SSK ve Bağkur için emekli intibak yasası çıktı mı? Emekli maaşı intibak yasası son durum nedir?