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  • 05.07.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:05

5 Temmuz son durum nedir? ve Bağkur için çıktı mı?

Emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması, yeni emeklileri de kapsayacak. 2019 çıktı mı? Emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'e geldi mi? 'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

Emeklilerin intibak hayali gerçek olacak mı? Temmuz ayı itibari ile maaşlarına zam alan emekliler şimdi gözlerini intibak yasasına çevirdiler. Bu bağlamda emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması, yeni emeklileri de kapsayacak. SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarındaki' eşitsizlik giderilecek. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En fazla aylık bağlanma oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. Peki SGK SSK ve Bağkur için emekli intibak yasası çıktı mı? Emekli maaşı intibak yasası son durum nedir?

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