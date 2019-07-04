Ev alma hayali kuran binlerce vatandaş konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Geçtiğimiz aylarda ilk olarak Ziraat Bankası'nın başlattığı ve devreye soktuğu diğer özel ve kamu bankalarının da katıldığı enflasyona endeksli konut kredisi, enflasyondaki düşüşle birlikte 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75'ten 1.50'ye gerilmiş oldu. Sabit faizli konut kredilerinde bugünlerde en az oran 1.65 seviyelerinde seyrediyor. Enflasyondaki düşüsün sürmesi halinde, 10 yıl yani 120 aylık Enflasyon endeksli konut kredisi kullananlar 100 bin TL'de 30-35 bin TL'ye varan avantaj sağlayabilecek. Peki en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte 5 Temmuz banka banka kredi paketleri 2019 konut kredisi faiz oranları listesi