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  • 04.07.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 11:37

4 Temmuz 60 -120 ay taksit oranları vade faiz ücreti ne kadar? güncel konut taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?

Araba ve konut alacaklara güzel haberler geldi. Vatandaşlar konut ve taşıt kredisi oranlarını merak ediyorlar. , VakıfBank, , , , Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım sı faiz oranlarındaki son durumu haberimizde sizler için derledik. Konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2.1 seviyesindeyken, hali hazırda en uygun aylık faiz oranını yüzde 1.55 ile iki kamu bankası veriyor. Özel bankalarda faiz oranları yüzde 2.45 seviyesine kadar çıkıyor. Peki 4 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti ne kadar? Banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?

Merkez Bankası'nın repo ihaleleri son bulduktan sonra bir gün içinde 7 banka konut kredi faizlerini arttırma kararı aldı. Son artışlarla konut kredisi faiz ortalaması yüzde 2.1'e yükseldi. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank,Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Peki 4 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti? Bütçenize uygun kredi kampanyalarından yararlansanız ve hesaplamalar yapsanız dahi ödemeleri her zaman yapamayabilirsiniz. Yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle ödemeleriniz aksayabilir ve bu süreçte de 60 ay vadeli yapılandırma fırsatı devreye girmektedir.

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HaberlerEkonomi Haberleri4 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti ne kadar? Banka güncel konut taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?
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