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  • 04.07.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:51

, Vakıfbank, konut kredi başvuru şartları! 4 Temmuz konut kredisi oranları son durum!

: "Kredi oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat sı konut ve taşıt kredisi ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir." Konut kredisinde geçen hafta 5 banka; Akbank, Garanti BBVA, İNG, HSBC, ŞekerBank ve kampanyalı konut kredisi için ICBC Bank faiz indirimi uyguladı. DenizBank ise kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını arttırdı.

Konut kredisi faiz oranları son durum 150 bin TL cebinizde kalabilir

Kirada oturan ve ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı sevindiren haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Konut almak isteyen ancak yüksek faizler nedeniyle bunu erteleyenlerin maliyetlerini düşürecek bu krediyi veren bankalar Ziraat Bankası VakıfBank ile Halkbank oldu.
Bankalar, taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranları 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak açıklanmıştır." Ziraat Bankası ve Vakıfbank ev almak isteyenlere cazip konut kredileri sunuyor. Vatandaşlar, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'yle aylık TÜFE+0.19 faizle ev alabilecek. Ziraat Bankası'nın bu kredisiyle enflasyon düştükçe taksitler azalacak. İşte 4 Temmuz konut kredisi başvuru belgeleri ve faiz oranları!

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