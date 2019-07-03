Kirada oturan ve ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı sevindiren haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Konut almak isteyen ancak yüksek faizler nedeniyle bunu erteleyenlerin maliyetlerini düşürecek bu krediyi veren bankalar Ziraat Bankası VakıfBank ile Halkbank oldu.

Bankalar, taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranları 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak açıklanmıştır." Ziraat Bankası ve Vakıfbank ev almak isteyenlere cazip konut kredileri sunuyor. Vatandaşlar, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'yle aylık TÜFE+0.19 faizle ev alabilecek. Ziraat Bankası'nın bu kredisiyle enflasyon düştükçe taksitler azalacak. İşte 4 Temmuz konut kredisi başvuru belgeleri ve faiz oranları!